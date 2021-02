Een jaar geleden werd Joost ineens een paria, de man die het coronavirus naar Nederland bracht

Het is 21 januari 2020. Voor Jean-Luc Murk ligt een flink pak papier. Het zijn de eerste studies over 2019-nCoV (wat we later COVID-19 zouden noemen), op dat moment in Europa nog niet veel meer dan een vakterm in medische kringen. Wat lijkt dit op het SARS-virus zeg, denkt de arts-microbioloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bij zichzelf.