Eén jaar na de dood van baby Sieb: ‘Wij geloven weer in een mooie toekomst’

Nee, het verdriet over het verlies van Sieb is niet over. Het slaat soms genadeloos toe. Bijvoorbeeld als mensen, met de beste bedoelingen, Sieb niet noemen als het over in 2020 geboren babys gaat. Dan is Carlijn weer even ontroostbaar. Het voelt dan als in januari 2020. Toen een ándere baby in dagblad BN DeStem de eerste van West-Brabant in 2020 werd genoemd, terwijl Sieb toch echt de eerstgeborene in de streek was.