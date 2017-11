Een lijst met verplichtingen

,,We hebben gewoon te veel afspraken’’, zegt Emine. Onze agenda’s liggen op tafel en we komen er niet uit - wat een puzzel! ,,Dus jij brengt Sara dinsdag naar de revalidatie, en ik haal haar op,’’ zegt ze. En zo lopen we dag voor dag langs. Ik werk zo’n vijftig uur per week en Emine ruim de helft. De komende twee weken komt daar dagelijks een afspraak bij vanwege de zorg voor Sara of de stichting. Dinsdag en donderdag zelfs twee.



We bekijken de lijst met verplichtingen. De ergotherapeut wil ons spreken. Ik twijfel of we deze afspraak kunnen laten lopen. De lezing voor honderd jeugdartsen over hypotonie, oftewel spierslapte, wil ik niet missen. Ik vertel daar over onze ervaringen met Sara. Donderdagavond staat een overleg gepland met artsen – we praten dan over de financiering van het onderzoek. Ook belangrijk. De voetbaltraining daarna is heilig. Vrijdag moeten we met Sara naar het consultatiebureau en zondag moet ik de website updaten en hebben we met vrienden afgesproken.