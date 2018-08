Eén missie, twee verhalen: Kroon spreekt zichzelf tegen

Gigantisch wespennest in Lieshout: 'Een meter bij een meter, misschien wel groter'

7:58 Riky van Stiphout uit Lieshout was stomverbaasd toen zij de zolder van haar garage controleerde. Ze trof daar achter een schot een gigantisch wespennest aan van ruim een meter doorsnee. 'Ik zag wel veel wespen vliegen, maar dat het zo groot was had ik echt niet zien aankomen.'