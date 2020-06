‘Een nertsenhouder mag je alles aandoen, blijkbaar’

Hij ziet op tv soms de debatten in de Tweede Kamer voorbijkomen. En al is het een vorm van zelfkastijding, soms leest hij ook nog wat reacties op sites en sociale media. Telkens verbaast hij zich weer over hoe er over de nertsenhouders wordt gesproken. ,,Het beeld is dat we hier door de stallen wandelen met in de ene hand een slachtmes en in de andere een rekenmachientje. De onwetendheid. Zeker bij politici vind ik dat kwalijk. Als iedereen die nog nooit een nertsenbedrijf heeft gezien of een fokker heeft gesproken zich van commentaar onthoudt, zou het echt een stuk stiller worden.’’