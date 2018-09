Eén op de drie slachtoffertjes Robert M. vertoonde 'zorgelijk seksueel gedrag'

Robert M werd in 2010 opgepakt wegens grootschalig misbruik van kinderen op kinderdagverblijf 't Hofnarretje in Amsterdam, waar hij jarenlang werkzaam was. Soms ging het om baby's van nog geen enkele weken oud. Het nieuwe onderzoek van Vrolijk-Bosschaart onthult dat talloze ouders ,,zorgelijk seksueel gedrag" waarnamen na het misbruik, schrijft NRC Handelsblad. Dat gedrag rapporteerden ze aan artsen van het aan het AMC verbonden Emma Kinderziekenhuis. Dat richtte na het misbruik meteen een spoedpoli in voor onderzoek en hulp. Bijna 3 op elke 10 door Robert M. bewezenv misbruikte kinderen (28 procent), vertoonde tijdens onderzoek aan hun geslachtsdelen en/of anus vreemd gedrag. Sommigen raakten in paniek als iemand in de buurt van de billen of geslachtsdelen komt. Andere slachtoffertjes deden seksuele handelingen na of vertoonden 'uitdagend gedrag', volgens het onderzoek.

Toestemming ouders

19 jaar en tbs

De Amsterdamse zedenzaak kwam op 7 december 2010 aan het licht nadat tv-programma Opsporing Verzocht een in de VS opgedoken van een peuter met een Nijntje Knuffel. Het jongetje werd herkend, waarna nog dezelfde avond de toen 27-jarige Robert M. is aangehouden. De in Riga, Letland, geboren Robert M. bleek jarenlang tientallen kinderen misbruikt te hebben op Amsterdamse kinderdagverblijven Jenno's Knuffelparadijs en met name 't Hofnarretje.



Robert M. bekende uiteindelijk 83 kinderen te hebben misbruikt en daarvan opnamen te hebben gemaakt. Het jongste slachtoffer was slechts enkele weken oud. Hij is in 2013 voor 67 zaken veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf plus tbs. Zijn echtgenoot Richard van O. kreeg 4,5 jaar wegens bezit van kinderporno en wegens ontucht met een minderjarige.



De veroordeelde kindermisbruiker raakte vorig jaar opnieuw in opspraak toen M. er in slaagde vanuit de gevangenis een excuusbrief te sturen naar bijna alle ouders van zijn slachtoffers. Dat deed hij via de advocaat van de slachtoffers Richard Korver, die de brief doorstuurde. Ook stuurde hij een brief naar De Volkskrant. Justitie was er compleet door overvallen, de Tweede Kamer reageerde boos. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) besloot daarop het toezicht op Robert M. aan te scherpen.