Een op de tien coronapatiënten krijgt hartproblemen tijdens ziekenhuisopname

De meest voorkomende complicaties zijn ritmestoornissen van de boezems (5 procent). Ernstige hartcomplicaties zoals hartfalen (2 procent) of een hartinfarct (0,5 procent) komen minder vaak voor. Bijna 7 procent van de opgenomen coronapatiënten krijgt een longembolie, blijkt ook uit het onderzoek, het grootste dat tot nu toe is verricht naar hartcomplicaties bij coronapatiënten.

Covid-19 staat bekend als een virus dat vooral schade aanricht aan de longen. Al snel na de uitbraak in China was bekend dat hart- en vaatpatiënten ernstig ziek kunnen worden door het coronavirus en meer kans lopen om eraan te overlijden. Maar ook bij gezonde mensen kan het virus hartklachten en schade aan het hart veroorzaken.



Zo ontdekten Duitse onderzoekers afgelopen zomer dat coronapatiënten vaak littekens hebben op hun hart. Bij bijna twee derde van de honderd onderzochte patiënten was op MRI-beelden littekenweefsel te zien dat is ontstaan als gevolg van een ontsteking. Een onderzoek onder 26 besmette Amerikaanse topatleten leverde in september ook aanwijzingen op dat corona hartschade kan veroorzaken bij fitte jonge mensen, zelfs als zij niet of nauwelijks ziek worden van corona. Bij 4 van de 26 besmette atleten was op een MRI-scan een ontsteking van de hartspier te zien. Littekenweefsel in de hartspier kan op termijn ernstige gevolgen hebben en bijvoorbeeld hartritmestoornissen veroorzaken.

Volledig scherm Annebé (39) is hartpatiënt nadat ze het coronavirus opliep. © Arie Kievit

Virusinfectie

,,Een infectie maakt het hele lichaam ziek. Het is dus niet vreemd dat er na een virusinfectie ontstekingen in het lichaam ontstaan. Daarbij doet het hart ook mee”, verklaart hoogleraar cardiologie Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht, die het onderzoek leidt. ,,De belangrijkste vraag is of het hart hier op de lange termijn schade aan overhoudt. Ontwikkelen zij klachten? Heeft het invloed op hun kwaliteit van leven en levensverwachting? Dat moet vervolgonderzoek uitwijzen.’’

Zaterdag bleek dat negen op de tien coronapatiënten een half jaar na besmetting nog last heeft van klachten. Vermoeidheid is de meest genoemde klacht. ,,Daar moeten we zeker naar kijken”, stelt Asselbergs. ,,Het is heel belangrijk dat we structureel gaan onderzoeken welke restschade mensen overhouden aan corona.’’

,,Het is verontrustend dat corona gepaard kan gaan met problemen in het hart- en vaatstelsel’’, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. ,,Voor de behandeling van coronapatiënten is het belangrijk dat er snel meer kennis komt. We willen weten welke patiënten een grote kans hebben dat corona bij hen ernstig verloopt. Het onderzoek dat wij steunen zal daar hopelijk snel aan bijdragen.’’

Corona leek aanvankelijk niet meer dan een heftige griep. Tot ze drie weken later onwel werd tijdens het sporten. Lees onder de video's het verhaal van Annebé (39) uit Prinsenbeek. Zij kreeg corona en is nu voor de rest van haar leven hartpatiënt. ,,Dit had jou ook kunnen overkomen.”