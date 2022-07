Een op de tien Nederlanders loopt brandwond op tijdens vakantie

,,Dit zijn hoge cijfers’’, zegt Annebeth de Vries, chirurg bij het brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ,,We weten dat de verandering van routine de kans op ongelukken vergroot, maar dit hadden we niet verwacht.’’

De brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) hebben het elke zomer druk. Veel van deze ongelukken zijn te voorkomen, zegt De Vries. ,,Naast de kleine brandwonden, verwachten wij deze zomer weer kinderen met ernstige brandwonden die zij hebben opgelopen tijdens de vakantie.”

Bij volwassenen is de barbecue vaak de bron van ellende. De Vries: ,,Heel vervelend, want deze patiënten zijn vaak voor het leven getekend.”

Vergeten

Nederlanders ‘vergeten’ vaak dat de dagelijkse routine tijdens een vakantie anders is. ,,Dat vergroot de kans op ongelukken’’, zegt Kees Hoogewerf, preventiedeskundige bij de Brandwonden Stichting. ,,Spullen staan op een andere plek en de sfeer is ontspannen. Dan is het gemakkelijk om even niet op te letten, zeker met jonge kinderen. Denk aan thee op een gammele campingtafel, een waterkoker op de grond of spiritus op de barbecue.”

De stichting start een landelijke campagne om mensen bewust te maken van de risico’s op vakantie. Hoogewerf: ,,Ga je kamperen? Let dan extra goed op met hete vloeistoffen en de aansluiting van de gastank. Gebruik nooit spiritus om een barbecue aan te steken en zorg dat je een goede EHBO-koffer bij je hebt.”

Ouders doen er verstandig aan hun jonge kinderen goed in de gaten te houden. ,,De huid van kinderen is dunner en daardoor lopen zij gemakkelijker brandwonden op dan volwassenen. Bij hoge temperaturen kan de huid van kinderen al verbranden door een heet autozitje, fietsstoeltje of metalen glijbaan. Maar ook stilstaand water in de tuinslang kan gevaarlijk warm worden.’’

