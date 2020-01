Een op de vijf stapt nooit over en betaalt zich blauw aan energie en telecom

Rond de eeuwwisseling werden in Nederland de telecommarkt (1997), en de energiemarkt (2004), en de zorgverzekering (2006) geliberaliseerd. Meer keuze, meer concurrentie en scherpere prijzen was de gedachte. Maar miljoenen mensen zijn nog nooit overgestapt. Ze zijn nog steeds klant bij de commerciële bedrijven die uit staatsinstellingen als de PTT voort kwamen. Het gros van de mensen stapt geregeld over, vooral goed verdienende 50-plussers speuren goed naar aanbieders met lagere kosten.



Maar miljoenen mensen lukt het niet om voordeel te halen uit de vrije marktwerking. ,,De reden is een combinatie van niet weten, niet kunnen en niet willen’’, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise. De niet-overstappers zijn vaker 65-plus, of laagopgeleid met een laag inkomen. Bij Independer maakte slechts 3,5 procent van de 65-plussers eind vorig jaar een zorgvergelijking. ,,Deze groep is vergeleken met jongeren veel minder online om een overstap te regelen’’, zegt Jochum Veerman van Independer.