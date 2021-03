Een op drie patiënten met zeldzame kanker krijgt eerst foute diagnose: ‘Naar huis met anti-depressiva’

Top 3 in EU Waarom kanker zoveel voorkomt bij Nederlan­ders in vergelij­king met andere Europeanen

28 augustus Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Nederland staat in de EU op de derde plek. Alleen in Ierland en Denemarken komt kanker vaker voor. Hoe kan dat?