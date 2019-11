Een rechtszaak en een woedende weduwe: biografie Cruijff maakt veel los

Vijf vragen over schoentjes zetten: de sinter­klaas­tra­di­tie uitgelegd

6:00 Als de trein van Sinterklaas vanmiddag in Nederland is aangekomen, mag heel gelovend Nederland het vanavond eindelijk weer doen: de schoen voor de schoorsteen zetten! Misschien wel het leukste onderdeel van de sinterklaastraditie. Maar waar komt dat deel van het kinderfeest vandaan? En nog belangrijker: wat stopt de Sint dit jaar in al die duizenden schoentjes?