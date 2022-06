Een stelletje viespeuken zijn we - en daar geniet ik van (zolang het nog kan)

U wilt dit schrijfsel helemaal niet lezen. Nee, echt niet. Ik zou er zelf ook niet aan beginnen als ik het tegenkwam, want na dik twee jaar virusnieuws wil ik bij het woord ‘corona’ het liefst mijn vingers in mijn oren stoppen en heel hard lalalalalala gaan zingen. Het is namelijk mooi geweest met al dat coronagedoe. Ik wil er niks meer over horen of lezen. Dat zult u ook wel hebben.