Een totaalverbod op vleesconsumptie neigt naar een sektarisch dogma

Hugo Borst en Joop van Riessen morgen in De Ochtend Show to go

3 juli Op donderdag 4 juli zijn columnist Hugo Borst en oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Joop van Riessen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.