Een uur wachten voor een stem, maar dan sta je ook op het podium van de grote sterren

Stemmen en dan gelijk even dat podium op waar Status Quo, Muse, Nick Cave, Robbie Williams en The Black Keys ooit ook stonden? Veel Tilburgse stemmers hadden het er maar wat graag voor over om zichzelf even een ster te voelen in poppodium 013. De rode loper werd met liefde uitgerold, maar kiezers moesten er alleen wel de tijd voor nemen. Ruim een uur duurde het om de kleine zaal te bereiken die voor deze gelegenheid was ingericht als een coronaproof stemlokaal.