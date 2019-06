Een van de grootste cokewasserijen ooit ontdekt na omwaaien boom

VideoDe politie heeft vanochtend een groot, professioneel cocaïnelab ontdekt in een boerenschuur in het Zeeuwse plaatsje Oud-Vossemeer. Volgens de politie gaat het zeker om een van de grootste cocaïnewasserijen van Nederland. De eigenaar, die het erf sinds een paar weken verhuurde, is zich rot geschrokken.

De eigenaar gebruikte het boerenerf ten zuiden van Oud-Vossemeer tot eind 2017 zelf. ,,Daarna heeft het een poos leeggestaan. Vijf weken geleden heb ik het verhuurd aan een man uit Sint-Philipsland. Die zei dat hij in scheiding lag en tijdelijk woonruimte nodig had. Ik ben toen nog in de schuur geweest. Die was leeg. Ik ben me rot geschrokken. Ik heb hier absoluut niks mee te maken.”

In die vijf weken is de loods omgetoverd tot een ‘zeer professioneel cokelab’, zegt politiewoordvoerder Alwin Don. ,,Het bestaat uit twee compartimenten: een wasserij en een inpakgedeelte.” In de schuur staan tientallen jerrycans en vaten, en verder machines en veel gereedschap. Er staan ook twee - onopgemaakte - stapelbedden, waarop persoonlijke bezittingen en kleding liggen. Er is nog niemand opgepakt.

De politie werd getipt door mensen die in de buurt van de schuur een omgevallen boom gingen opruimen. Zij vonden dat in de omgeving een vreemde lucht hing en zagen ‘verdachte mannen’ rondlopen. Agenten vonden vervolgens het drugslab in de schuur van 45 bij 15 meter. Onderzocht wordt nog of dit het grootste cokelab ooit is dat in Nederland is gevonden, maar het is volgens de politie ‘zeker’ een van de grootste cokewasserijen in ons land.

Volledig scherm De schuur was speciaal ingericht voor het ‘klaarmaken’ van cocaine. © HV Zeeland

Explosiegevaar

In een ‘cocaïnewasserij’ wordt cocaïne uit een vaste stof - vaak een soort ‘pasta’ - gehaald, zodat het verkocht kan worden. De drugs wordt in vaste vorm gesmokkeld in bijvoorbeeld flessen shampoo om de kans op ontdekking kleiner te maken. Het ‘wassen’ van cocaïne gebeurt met chemische middelen, en is daardoor gevaarlijk werk. ,,Er was ook hier sprake van explosiegevaar", verklaart woordvoerder Don.

Het onderzoek in en rond de schuur trekt de aandacht van passanten en omwonenden. De familie Ooms, die een paar honderd meter verderop woont, is ook geschrokken. ,,We zagen de laatste tijd weer dagelijks licht branden in het pand", vertelt dochter Lindsey. ,,En ik zag regelmatig een rood autootje heen en weer rijden. Maar ja, dan denk je toch niet aan iets als dit...”