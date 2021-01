Een van gezochte relschoppers uit Opsporing Verzocht meldt zich: ‘Agent sloeg hem eerst’

Tips?

Heeft u een nieuwstip over deze zaak, of over andere concrete zaken? Dan kunt u ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. U kunt ook mailen naar tips@ad.nl of tippen via Publeaks. Via al deze kanalen kunt u ons ook anoniem tippen. Uw gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy statement.