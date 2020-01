Een vergeten oorlogsheld: ‘Peter was de échte Soldaat van Oranje’

Update Nederlan­der (22) die via website gestolen inloggege­vens aanbood nog niet op vrije voeten

17 januari De 22-jarige Nederlander die vandaag werd aangehouden in het onderzoek naar een website die op grote schaal gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden verkocht zit nog vast. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van de politie over zijn vrijlating in afwachting van verder onderzoek. Een vermoedelijke compagnon van de Arnhemmer, een man uit Noord-Ierland, werd al op borgtocht vrijgelaten.