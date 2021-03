Een vrouw als voetbalcommentator: ‘Fantastisch, maar het zou geen nieuws moeten zijn’

De 34-jarige Van Kleef becommentarieerde de eredivisiewedstrijd Willem II tegen Heerenveen. Collega-journalisten vinden het 'fantastisch nieuws’ dat er eindelijk ook een vrouw bij Langs de Lijn voetbalwedstrijden van commentaar voorziet. Want hoewel er intussen de nodige vrouwelijke voetbalverslaggevers en presentatoren zijn, ontbrak vrouwelijk commentaar bij het radioprogramma. ,,We lopen daarin echt achter op landen als België, Duitsland en Engeland. Ik vind het ontzettend leuk dat Suse dit doet", reageert Barbara Barend enthousiast. Zelf presenteerde ze jarenlang Voetbal International (VI).

Ook Annette van Trigt, die Studio Sport presenteerde, is blij. ,,Ik vind het fantastisch. Het is toch een soort mijlpaal. Al zou dit geen nieuws moeten zijn, het zou eigenlijk gewoon moeten zijn.” Van Trigt luisterde naar het debuut van Van Kleef en is tevreden. ,,Ze deed het goed. Ik weet dat ze al heeft warmgelopen en ze is een goede journalist.”

Van Kleef nestelt zich tussen NOS-collega’s als Jeroen Grueter en Andy Houtkamp. Ze speelde in haar jeugd in het Nederlands elftal onder 19 jaar en werkte als nieuwscorrespondent voor onder meer deze nieuwssite in Londen. Twee jaar geleden analyseerde Van Kleef voor de NOS het WK voetbal voor vrouwen. Deze winter verhuisde ze terug naar Nederland. Ze gaat nu meer doen met haar liefde voor voetbal.

Vergrootglas

Alles wat Van Kleef als voetbalcommentator doet, ligt nu onder een vergrootglas, weten haar collega's. ,,Als je als man debuteert, heeft niemand het erover. Als vrouw val je gelijk op", zegt Barend. Daarom vindt ze het ‘heel dapper’ dat Van Kleef de stap heeft gezet. ,,Ga er maar aan staan. Ik had haar zelf niet op deze plek bedacht, maar ik vind het een mooie keuze. Ze is leuk, mensen zijn aan haar gewend op tv, ze praat leuk.”

Barend en Van Trigt hopen dat het snel normaal is om een vrouwelijke stem bij Langs de Lijn te horen. ,,Ik hoop dat ze gewoon haar werk kan doen en dat haar niet steeds wordt gevraagd hoe het is tussen de mannen", zegt Van Trigt. Barend moet terugdenken aan haar reis naar het WK in Zuid-Afrika. Ze was toen acht weken zwanger, voelde zich niet al te best en fluisterde dat een aantal spelers in het oor. ,,Die gaven me steeds knuffels, kusjes op mijn voorhoofd en vroegen of ik wel goed at. Die buitenlandse pers keek me aan en dacht volgens mij dat ik één of andere groupie van het elftal was”, vertelt ze lachend.

Emancipatie

Het is een volgende stap in de emancipatie van de voetbalwereld: bij voetbalzender ESPN werken inmiddels drie vrouwen als beeldbepalende verslaggevers. ,,Ze is een rolmodel. Vrouwen droomden er nooit van om analist te worden, omdat het niet bestond. Ze dromen er niet van om hoofdtrainer te worden, omdat het niet bestaat. Nu zien meiden dat dit kan, dus ik hoop dat er snel meer volgen", aldus Barend.

Of Van Kleef wellicht ook voetbalwedstrijden op tv van commentaar gaat voorzien, is nog niet duidelijk. De NOS laat weten dat Van Kleef eerst een periode dit werk gaat doen en pas daarna de media te woord staat. ,,Dat is nu eenmaal onze richtlijn bij beginnende commentatoren of presentatoren. We laten ze eerst meters maken’’, aldus een NOS-woordvoerder.

