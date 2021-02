Eén week winter: chaos en ijsblessures, maar ook onbekommerde sneeuwpret

‘Een virus? Laat me niet lachen. Ik zou wel dood willen, dus geef het me maar’

13 februari Voor mensen in hun laatste levensfase is corona levensbedreigend. En als ze niet doodziek worden, gaan ze er vaak mentaal aan onderdoor. Verslaggever Amy van den Berg (31) bezoekt, veilig ingepakt, haar oma, als zij het door een uitbraak in het tehuis niet meer ziet zitten. ,,Kun je mijn ogen zien, oma? Kijk eens naar mijn ogen. Dan zie je dat ik van je hou.‘’