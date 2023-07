Eenzame paarden raken ‘chronisch gestrest’: dierenorganisaties pleiten voor verbod

Dierenorganisaties en experts op het gebied van dierenwelzijn waarschuwen steeds luider voor chronische stress bij paarden die alleen in de wei of stal staan. Ze willen een verbod op het houden van paarden in isolement. In sommige andere landen, zoals Duitsland, Zweden en Zwitserland, geldt zo’n verbod al.

,,Paarden zijn kuddedieren’’, zegt Sarah Pesie, dierenwetenschapper en paardenspecialist bij Dier&Recht, een van de organisaties die strijden voor gezelschap. ,,Ze grazen vaak samen, en als de een slaapt, houdt de ander de wacht. Een paard dat helemaal alleen staat, krijgt chronische stress. Het is dan continu alert, omdat het er letterlijk alleen voorstaat.’’

Paarden hebben volgens Pesie, net als mensen, ook simpelweg behoefte aan sociaal contact. Vooral de mogelijkheid tot krauwen, het zachtjes elkaar bijten en krabbelen op de schoft, is volgens de dierenwetenschapper belangrijk.

Heeft een paard die mogelijkheid tot fysieke aanraking niet, dan kan het al snel gestrest gedrag gaan vertonen. ,,Sommige paarden worden heel agressief, andere keren meer in zichzelf en worden juist passief. Er zijn ook paarden die bewust de aandacht gaan opzoeken door continu heen en weer te lopen langs het hek of hard te hinniken als er een ander paard voorbijkomt.’’

Paardenbesluit

In 2011 werden op initiatief van de Dierenbescherming regels omtrent het alleen houden van paarden vastgelegd in het Paardenbesluit. Een wettelijke norm is dat besluit nooit geworden. Wel stelde de sector op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vervolgens de Gids voor Goede Praktijken (GvGP) op, waarin staat dat veulens en paarden tot de leeftijd van 3 jaar in sociaal verband moeten opgroeien. Een goed begin, maar wel met één grote kanttekening: van handhaving was en is geen sprake.

,,Als iemand een veulen koopt en dat willekeurig ergens stalt, is er geen controle of dat veulen daadwerkelijk de mogelijkheid heeft sociaal gedrag aan te leren’’, zegt Pesie. ,,En als dat wel al gebeurt, worden paarden na de eerste drie jaar vaak alsnog alleen gestald.’’

Zo bleek uit recent onderzoek van Dier&Recht dat één op de vijf paarden die in het bezit zijn van particulieren als eenzaam kunnen worden bestempeld vanwege ‘een totaal gebrek aan fysiek contact met soortgenoten’. Dit geldt voor 17 procent van de manegepaarden.

In het zicht

Maar die cijfers zeggen lang niet alles. De organisatie kan immers alleen de paarden tellen die in het zicht staan. Paarden die langdurig alleen achter een huis of in een stal met dichte muren staan, zijn niet in de cijfers opgenomen. ,,Zeker in de winter als er geen weidegang is, denk ik dat het probleem nog veel groter is dan we kunnen zien.’’

Pesie roept paardeneigenaren daarom op om oplettend te zijn en hun paarden niet aan hun lot over te laten. ,,Het minimale dat een paard nodig heeft om zich goed te voelen, is het fysiek kunnen aanraken van een ander paard.’’ Maar één extra paard is volgens Pesie eigenlijk niet voldoende. ,,Ideaal is een stabiele kudde met paarden van verschillende leeftijden, zodat de paarden vriendschappen voor langere tijd kunnen sluiten.’’

Ook als buitenstaander kun je actie ondernemen. Hoewel het gedrag van een gestrest paard lang niet meteen voor iedereen herkenbaar is, kun je volgens Pesie wel alert blijven op paarden die langdurig alleen in de wei staan. ,,Zie je tijdens je dagelijkse wandelrondje bijvoorbeeld dat een paard wel heel vaak alleen staat, dan raden wij in elk geval aan de Dierenpolitie in te lichten. Ook kun je bijvoorbeeld een brief aan het hek hangen waarop staat dat het dierenmishandeling is.’’

