Eerbetoon met Amerikaanse busjes voor bij brand in Duiven omgekomen Jan, Lenie en Leja (21)

Rutte maakt voor het eerst excuses voor overheids­han­de­len tijdens jodenver­vol­ging

14:29 De joodse gemeenschap in Nederland is opgelucht en blij met de ‘historische excuses’ die premier Mark Rutte heeft gemaakt voor de rol van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam.