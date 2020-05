‘Eerherstel zal ik niet krijgen’, maar een beetje begrip zou Fred Teeven wel fijn vinden

Na afloop van het gesprek overhandigt hij met gepaste trots zijn nieuwe visitekaartje: Fred Teeven, managing partner bij Meines Holla & Partners, een public affairs- en lobbykantoor aan het Haagse Lange Voorhout. ,,Ik ben aardig bezig hoor, op het ogenblik’’, zegt hij. ,,Het gaat stapje voor stapje.’’



Van bonnetjesman tot busjesman. Nadat Teeven in 2015 als staatssecretaris van Justitie met veel lawaai was gestruikeld over een omstreden deal die hij in de jaren 90 als officier van justitie had gesloten met crimineel Cees H., zagen we hem in 2017 opeens terug als buschauffeur. Hij rijdt nog steeds een dag in de week. ,,De mensen denken van alles’’, verzucht hij.