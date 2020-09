Eerste aanhouding voor vechtpartij met vernielingen door hooligans in Groningen

Over de aangehouden persoon is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Twee hooligangroeperingen uit Groningen en Duitsland gingen elkaar in de binnenstad te lijf tussen 19 en 20 uur. Het ging er hevig aan toe in de Grote Kromme Elleboog en de Turftorenstraat, een uitgaansgebied. Er werden stevige klappen uitgedeeld.