Eerste bouwmachines komen aan op Malieveld, zeventig kiepwagens vol grond onderweg

Nederland­se trainer: ‘Hond die Al-Baghdadi opspoorde, is hier getraind’

19:14 De herdershond die samen met Amerikaanse militairen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi opspoorde in een tunnel in het noorden van Syrië is eerder in Nederland getraind. Dat zegt Marco van Hoof, directeur van Hondenadvies Centrum Nederland, tegen Editie NL. ‘Het is een erg goede hond’.