Eerste energiereus stopt met deur tot deurverkoop: ‘Voortschrijdend inzicht’

Corona zorgde voor iets dat alle grote energiebedrijven tot voor kort als onmogelijk zagen: het werd stil aan de deuren in Nederland. Was de onaangekondigde deur tot deur verkoop eerder nog te lucratief om afscheid van te nemen, nu moest het. En het blijft zo.

Eneco stopt met verkoop aan de deur, terwijl topman Hans Peters, chief customer officier en lid van de raad van bestuur, de stilte eerst met lede ogen aanzag. Het ging juist beter met de kwaliteit van verkoop van energie van Eneco aan de deur, stelt hij. Dat moest ook wel, want zo’n anderhalf jaar geleden onthulde deze nieuwssite dat het helemaal niet zo goed ging als een andere topman van het bedrijf vol bravoure had beweerd. Terwijl hij stelde dat er geen sjoemelaars onder ‘zijn’ verkopers waren, was er toch die ene die op de deur van een onwillige bewoner spuugde, een ander die op de vuist wilde toen hij weg werd gestuurd en een telefonische verkoper die zei dat zijn toehoorder recht heeft op een ‘wettelijke ondernemerskorting’.

,,We hebben ons toen voorgenomen uitwassen uit te bannen en zijn voortvarend aan de slag gegaan,” zegt Peters nu. Er kwam een strenger beleid, kwaliteitsonderzoeken, alle nieuwe klanten werden nagebeld om te kijken of ze echt begrepen wat er was verkocht. Verkopers die over de schreef gingen kregen gele en rode kaarten. ,,Het aantal klachten daalde drastisch.”