Eerste kuiken van beschoten ooievaarsnest De Lutte geboren: ‘Ik heb het diertje moeten helpen’

„Het gaat heel goed met het kuiken, hij ligt lekker te slapen”, vertelt Van Andel een paar uur na de geboorte. Het kuiken had woensdag al een begin gemaakt met het aanpikken van het ei. „Ik heb hem geholpen met het verder openbreken van het ei. Als ik dat niet had gedaan, was hij overleden”, zegt Van Andel.



Een kuiken helpen met de geboorte doet hij normaal nooit, benadrukt de verzorger. „Maar het is een hele abnormale geschiedenis met wat er gebeurd is. Normaal gesproken help je zo’n beestje niet. Dan is het de natuur en moet hij het allemaal zelf doen. We hebben er nu voor gekozen om het kuiken te helpen.”



Er liggen nog drie andere eieren in het beschoten ooievaarsnest. Alle eieren zijn inmiddels aangepikt. „Als het nodig is, help ik die kuikens ook”, aldus Van Andel.