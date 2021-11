Eerste officiële vorst van de herfst gemeten, laagste temperatuur in Twente : -5,1 graden

Om van officiële vorst te spreken moet de temperatuur in De Bilt dalen tot onder het vriespunt. Normaliter kondigt die eerste vorst zich zo rond 3 november aan, meldt Weerplaza . Vorig jaar werd de eerste officiële vorst in de herfst echter nog later gemeten, toen gebeurde dat pas op 29 november.

De laatste keer dat het in De Bilt vroor was op 23 april. Het kwik daalde toen naar -1,7 graden. De eerste lokale vorst werd dit jaar wel een stuk eerder gemeten, op 16 oktober . Toen daalde de temperatuur in Twente en Ell al onder het vriespunt, met respectievelijk -0,5 en -0,6 graden.

Officiële nachtvorst

Op 23 oktober werd op het landelijke weerstation in De Bilt de eerste vorst aan de grond gemeten. Maar tot een officiële nachtvorst kwam het nog niet. Daarvoor moet het op de normale waarnemingshoogte van 1,5 meter in De Bilt afkoelen tot onder het vriespunt.



Afgelopen nacht kwam het op meerdere plaatsen wel tot vorst. In Eelde was het het koudst en koelde het af naar -3,2 graden. Vandaag wordt het volgens de weerdeskundigen vrij zonnig. Het blijft droog en de temperatuur loopt in de dag op naar 5 tot lokaal 9 graden, aldus Weerplaza.



Komende nacht vriest het in het zuidoosten op veel plaatsen licht, elders blijft het door bewolking boven nul. Op de koudste plaatsen kan nevel of mist ontstaan. Morgen is het vaak bewolkt met lokaal een druppel regen. Warmer dan 5 tot 10 graden wordt het niet. De wind is zwak.