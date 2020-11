Eerste officiële vorst van het najaar: -0,2 graden in De Bilt

Late vorst

De eerste officiële vorst van het najaar is volgens het weerbureau beduidend later dan normaal. Gemiddeld komt de temperatuur in De Bilt voor het eerst op 3 november onder nul. In totaal kwam de eerste vorst slechts in vier jaren nog later dan dit jaar. In 1970, 1984, 2000 en 2006 gebeurde het pas in december: op respectievelijk de 11e, 2e, 17e en 10e.



De temperatuur zakt zondagavond en zondagnacht verder, naar circa -3 graden. In het zuiden en oosten van het land is matige vorst mogelijk en kan het kwik dalen tot -5 graden. Ook kan regionaal mist ontstaan.