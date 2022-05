Eerste officiële zomerse dag geconstateerd in De Bilt, morgen code geel voor onweer

De vorige keer dat de temperatuur steeg naar zomerse waarden in De Bilt is alweer 247 dagen geleden. Op 9 september 2021 werd het 26,4 graden. Regionaal was al eerder sprake van een zomerse dag. Op 9 mei 2022 steeg het kwik in Ell naar maximaal 25,8 graden. Ook in Eindhoven (25,3 graden) en Arcen (25 graden) was het lokaal zomers.