Eerste officiële zomerse dag van 2020 is een feit

Vanochtend werd al voorspeld dat het kwik naar 26 graden en plaatselijk tot 28 graden zou stijgen. ,,Zeer warm voor de tijd van het jaar’’, zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,Normaal gesproken zou het nu zo'n 18 graden zijn.’’ Lokaal hebben we die zomerse dag overigens al gehad. Op woensdag 8 april werd 25 graden gemeten op meetstation Gilze-Rijen en zelfs 25,1 graden in het Limburgse Arcen. Normaal gesproken moeten we tot halverwege mei wachten op de eerste landelijke zomerse dag en vorig jaar zelfs tot 1 juni.

Mooi weer op Hemelvaartsdag betekent dat veel mensen eropuit willen trekken. Maar massaal de stranden opzoeken is vanwege de aanhoudende coronadreiging geen goed idee. ,We moeten het doen met de tuin of het balkon’’, besluit Woei. Dit advies werd niet door iedereen ter harte genomen. Op veel wegen naar de stranden was het vanmiddag erg druk .

Regenbui

Morgen is het met temperaturen tussen de 20 en 24 graden nog steeds behoorlijk warm. Wel bestaat de kans dat we na de weldadige warmte worden getrakteerd op een regenbui. In de loop van morgenavond zet bovendien een kleine dip in: de wind draait naar het westen, waardoor het vooral in de avond flink afkoelt. In het weekend wordt het minder warm met maxima rond 19 graden. Er is dan een mix van zon, wolken en een enkele bui. Daarbij staat nog steeds een vrij stevige westenwind.



Vanaf maandag is het weer feest. Dan komt een uitloper van een hogedrukgebied bij ons op bezoek. De temperatuur kruipt op de meeste plaatsen naar 21 tot 24 graden. ,,Zonnig, een zomers briesje en amper een drup regen’’, voorspelt Woei. Ook dinsdag en woensdag houdt het zonnige weerbeeld aan. Minder blij met het droge weer zijn de boeren. Die staan inmiddels te springen om een beetje neerslag. ,,De natuur snakt naar een bui’’, zegt Woei.



En hoe zit het met het pinksterweekend? ,,De weermodellen zijn het niet met elkaar eens’’, ziet de weervrouw. ,,Ik verwacht dat het overwegend droog en zonnig blijft tot het einde van de week, maar met een kleine slag om de arm, want Amerikaanse weermodellen voorspellen ook regen.’’