Eerste Peppa Pig-binnenspeeltuin van Europa komt in Nederland

marengo-proces LIVE | ‘Diep triest dat Peter R. de Vries is vermoord. Ik word er als Marengo-verdachte op aangekeken’

14 september In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp wordt vandaag het liquidatieproces Marengo hervat. Het is de eerste procesdag sinds de moord op Peter R. de Vries, die optrad als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet verslag.