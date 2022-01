Eerste reddingshelikopter ter plaatse bij aanvaring kust IJmuiden

STORM CORRIE LIVE | Alleen nog code oranje voor Noord-Hol­land en rond IJsselmeer, Schiphol cancelt 260 vluchten

Vandaag trekt storm Corrie over ons land. Het KNMI heeft de weercode voor Friesland, de Waddeneilanden en de Waddenzee, inmiddels afgeschaald van oranje naar geel. Groningen, Drenthe en Overijssel kleuren weer groen. Er geldt daar geen waarschuwing meer. Alleen voor Noord-Holland en het IJsselmeergebied geldt code oranje nog. De wind neemt later in de middag en avond geleidelijk af. Volg het nieuws rond Corrie in ons liveblog.

11:52