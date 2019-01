Eerste schaatsmarathon op natuurijs wordt verreden in Haaksbergen

Door het aanhoudende winterweer kunnen ijsmeester hun geluk niet op: ,,We hebben nog nooit zo goed ijs gehad”, zegt Wouter Otten van ijsvereniging IJsch. Vooral in Haaksbergen en Noordlaren waren ze gisteren al optimistisch over een mogelijke schaatsmarathon. Vanmorgen werden op die plekken de eerste ijsmetingen uitgevoerd en besliste schaatsbond KNSB dat Haaksbergen dit jaar met de eer strijkt. „We waren stiekem al met de voorbereidingen begonnen. We kunnen niet pas om 12 uur ‘s middags voor strobalen gaan bellen, dus die komen zo al binnen. En anders hebben we wat stro over, dat risico nemen we maar genomen.”