Eerste strenge vorst officieel gemeten, lokaal daalde het kwik tot -10

De eerste strenge vorst is sinds vanochtend officieel een feit. In Eelde (Drenthe) daalde het kwik daar tot 10,1 graden onder nul. Mogelijk verandert de natte sneeuw eind deze week in echte winterse neerslag. Dat meldt Weeronline.

Bij temperaturen beneden -10 graden spreken we van strenge vorst. De laatste keer dat dat in Nederland voorkwam is alweer een tijdje terug, op 14 februari 2021. In het Overijsselse Heino daalde de temperatuur toen naar -12,3 graden. Vorige winter heeft het geen enkele keer streng gevroren.

De eerste lokale strenge vorst dient zich normaal gesproken in januari aan, maar soms gebeurt het dus ook al in december en in zeldzame gevallen in november. Sinds het begin van de metingen zijn er zeven jaren geweest waarin het ergens in ons land in november al afkoelde tot beneden -10 graden. De winter van 1963 is de onbetwiste recordhouder voor het aantal dagen met strenge vorst. In Eelde werd toen op maar liefst 37 dagen strenge vorst genoteerd. In De Bilt staat het record op 23 dagen. Dat aantal werd in dezelfde winter genoteerd.

Nederlanders die het niet zo met de kou hebben, hoeven zich gelukkig geen zorgen te maken over het lang aanhouden van deze koude temperaturen. Komende dagen wordt het namelijk langzaam weer iets warmer. In het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het westen van Zuid-Holland is wel nog kans op een paar sneeuwbuitjes, maar het weekend wordt het zachter en wisselvalliger.

Winterse buien

Deze week blijft het eerst nog wel even koud. Het is tot en met zondagmiddag koud winterweer met in de nacht en ochtend lichte tot matige vorst en tijdens de middaguren lichte dooi. Er is geregeld een zonnetje te zien, maar vooral in de kustgebieden is een enkele winterse bui mogelijk. Zondag later in de middag, zondagavond en in de nacht naar maandag volgt regen. Daar waar afgelopen dagen vooral natte sneeuw viel is dan voor korte tijd echte winterse neerslag te verwachten.

Deze ochtend gaat Schaatsbond KNSB voor het eerst dit jaar meten of het ijs dik genoeg is om een marathon op natuurijs te houden. Volgens de bond maken het Friese dorp Burgum en Noordlaren in Groningen op dit moment de grootste kans om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren, maar Haaksbergen (Overijssel) en Nieuw-Buinen (Drenthe) zijn ook in de race. De laatste marathon op Nederlands natuurijs was op 26 december vorig jaar in Noordlaren. Omdat de dooi daarna intrad, bleef het bij die ene wedstrijd.

