Eerste treinen rijden weer na storing, problemen houden hele avond aan

De eerste trein die op Utrecht Centraal aankwam en doorreed naar Amsterdam is met luid gejuich ontvangen. Het perron stond vol reizigers en fans van de Britse zanger. ,,De machinist roept net om dat de trein een extra stop maakt op Bijlmer Arena, dus dat is super fijn voor alle fans", laat Marjolein weten. ,,De trein stopt nu daar, dus die zijn gelukkig nog op tijd voordat hij op het podium staat.”

Concertorganisator MOJO meldt dat het concert van de Britse zanger in de Johan Cruijff ArenA vanwege de storing een kwartier later begint, namelijk om 21.15 uur. Honderden fans hadden zich zondagmiddag al bij de ArenA verzameld, maar veel mensen moesten er nog naar toe reizen. Er worden zondagavond 50.000 mensen verwacht.

Gerben van Dijk uit Rotterdam is met zijn dochter in een taxi gesprongen. ,,Bij de standplaats troffen we een andere vader en dochter. Zo konden we de kosten delen. Het werd per minuut duurder. 140 euro voor een ritje naar de ArenA”, laat hij weten. ,,Er was wel sprake van enige stress toen de ene na de andere trein uitviel. Nu hebben we zelfs nog tijd om wat te eten. Iedereen blij!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oorzaak

,,Alles werkt weer en is stabiel genoeg”, zegt de woordvoerder van ProRail. Naar de precieze oorzaak van de storing bij de verkeersleidingspost wordt nog onderzoek gedaan. Hij benadrukt de hinder voor de reizigers vervelend te vinden, in het bijzonder voor de mensen die op weg zijn naar het concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA en die mogelijk hierdoor niet op tijd zijn.

Een woordvoerster van de NS laat weten dat het treinverkeer gefaseerd wordt opgestart. Volgens haar zal het wel nog even duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt.



Volgens ProRail is een storing zoals zondagavond niet op te vangen door telefonisch contact met de machinisten, omdat in en rond Amsterdam ontzettend veel treinen per uur rijden.

Volledig scherm Een conducteur van de nieuwe Sprinter op Amsterdam Centraal. © ANP Amsterdamse vervoerder GVB zet extra’s metro’s in. Een woordvoerster laat weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers ‘beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden’. Voor zover bekend worden er geen extra bussen of trams ingezet, aldus de zegsvrouw.

Duizenden fans wel op tijd

Duizenden fans waren wel op tijd voor het concert van Harry Styles. Tientallen van hen stonden vanmorgen vroeg al klaar voor de Britse popzanger om zich van een plekje vooraan de verzekeren. Sommigen zouden er al sinds 05.00 uur hebben gestaan. Het is de eerste van drie optredens die de zanger deze maand geeft in de Johan Cruijff ArenA.

Zondagavond is er ook een optreden van rockband Ghost in AFAS Live. De organisatie liet eerder weten dat de starttijd voor dat concert nog steeds 21.30 uur is.

17-jarige jongen overleden na botsing met trein

Tussen Zwolle en Emmen rijden ook geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Een 17-jarige jongen is ter plekke aan zijn verwondingen overleden doordat hij met zijn scooter op een passerende trein botste. De politie onderzoekt hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.