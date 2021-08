Eerste verdachte aangehouden voor fatale mishandeling Mallorca

Het eerste geweldsincident vond plaats in/voor een horecagelegenheid in El Arenal, het tweede op de boulevard. Van beide incidenten zijn beelden beschikbaar en, zowel in Spanje als in Nederland, zijn getuigenverklaringen opgenomen. Dit heeft geresulteerd in de verdenking van tweemaal poging doodslag. Van het tweede incident, waarbij het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen zo ernstig gewond raakte dat hij vier dagen later kwam te overlijden, zijn wel beelden maar hierop zijn géén geweldshandelingen tegen hem te zien. Het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet, zo is uit Spaans onderzoek gebleken, is niet de 27-jarige man uit Waddinxveen.

Het onderzoek is in volle gang. Onderzocht wordt onder andere wat de exacte rol is van andere betrokkenen. Hiervoor is de politie bezig om op basis van de beelden hun identiteit vast te stellen. Nog steeds is de hulp van getuigen erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Dat geldt vooral voor het geweld tegen het overleden slachtoffer. Op de beelden is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld. Bent u aanwezig geweest of kent u mensen die aanwezig zijn geweest, attendeer hen dan op dit bericht om contact op te nemen met de Politie en Openbaar Ministerie. Dat kan via 0900 – 8844, of anoniem via 0900 – 7000. Aan mensen die beschikken over beelden van het geweld op 14 juli in Mallorca is het verzoek die te uploaden via politie.nl.