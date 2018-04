Eerste warme dag van het jaar is een feit

updateJawel, de eerste officiële warme dag van het jaar is eindelijk een feit. De zuidelijke bries deed het kwik in De Bilt om 15.00 uur stijgen tot ruim 20 graden. Morgen wordt het nog iets warmer en volgende week houdt het lenteweer aan, voorspelt Weerplaza.



We hebben even op moeten wachten. De laatste dag dat de thermometer 20 graden aanwees was op 19 oktober. Maar vandaag is het eindelijk lente! In Eindhoven en Maastricht was de temperatuur vanmiddag rond 13 uur al opgelopen tot 20 graden. Het warmst werd het tot dusver op weerstation Twenthe met 22,3 graden, meldt Weeronline. Op de Waddeneilanden is het met 15 graden een stuk koeler.

Doordat er vandaag minder wind staat dan gisteren, loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wordt het 15 tot 17 graden aan zee en 18 tot plaatselijk 21 graden in het binnenland, zegt Hanneke Luijting van Weerplaza. ,,Zodra de 20 graden wordt bereikt, is de eerste warme dag van 2018 een feit."

28 maart

Vorig jaar beleefden we de eerste landelijke warme dag al op 28 maart. In Eindhoven was het toen zelfs 21 graden. ,,Erg vroeg in het jaar maar we hadden toen dan ook de een-na-zachtste maart in drie eeuwen", vervolgt de weervrouw. Desondanks leverde die 28ste maart geen record op. ,,Dat staat op 24 februari 1990. Toen werd het in Zuid-Limburg 20,4 graden", zegt Luijting.

Sluierbewolking

Morgen wordt het volgens haar nog iets warmer dan vandaag met maxima van 17 tot 22 graden. De relatief hoge temperaturen gaan dit weekend niet vergezeld van een strak blauwe lucht, waarschuwt de weervrouw. ,,Er trekt vandaag sluierbewolking over het land met de dikste wolken boven het westen. Zonder die wolken zou het nog een graadje warmer zijn geworden."

Ook morgen moeten we rekening houden met hoge bewolking, zegt Luijting. ,,Met wat pech valt er langs de westkust zelfs een kortdurend buitje. De kans daarop is echter behoorlijk klein."

Na het weekend houdt het zachte weer volgens haar aan. Heel de week wordt het ’s middags 15 tot 20 graden, in een enkele regio mogelijk iets boven de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op een bui wel toe.

