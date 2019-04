Eerste warme dag van het voorjaar is een feit: 20 graden!

Ook in het hoofdstation De Bilt is om 13.20 uur voor het eerst dit jaar de 20 gradengrens gehaald. ,,Om precies te zijn 20.2", aldus meteorologe Diana Woei. ,,Daarmee is het de eerste landelijke warme dag van het jaar. De temperatuur kan de komende uren nog iets verder oplopen.”



De weerkundigen spreken van een warme dag als de temperatuur tussen de 20,0 en 24,9 graden ligt. Op veel plaatsen in het binnenland wordt vandaag de warme 20 gradengrens bereikt. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur bij 15 of 16 graden steken. Verder schijnt de zon volop, maar later op de dag kan er wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan. ,,Vooral in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg", weet Woei.



Normaal telt april drie warme dagen. In het jaar 2007 is een recordaantal warme aprildagen van 14 geteld. Op 24 februari 1990 is de vroegste warme dag op het voormalige weerstation Oost-Maarland gemeten.



Dit jaar is het regionaal al warm geweest in Limburg, op het meetstation Arcen gaf de thermometer op 27 februari al 20,5 graden. In 1983 was het lang wachten op de lentewarmte van 20 graden, pas op 31 mei in dat jaar bereikte het kwik in het hoofdstation De Bilt de 20 gradengrens.