Eerste zomerse dag is een feit, politie gaat bekeuren bij drukte in parken

Het was al de warmste 31 maart ooit gemeten en nu is zelfs lokaal de eerste lokale zomerse dag van 2021 een feit. In Eindhoven werd het 25,1 graden. Bijzonder vroeg, weten de meteorologen van Weerplaza , en het zou voor het eerst zijn in ruim vijftig jaar. Daarna moet de trui weer aan: donderdag koelt het al flink af, vrijdag komen we waarschijnlijk niet boven de 10 graden uit.

Slechts één keer eerder werd de grens van 25 graden nog vroeger doorbroken. Dat was in 1968. Het werd toen op 29 maart in Gemert en Venlo 25,6 graden en in Volkel en Soesterberg 25,4 graden. Eerder vandaag werd het officieel de warmste 31 maart ooit gemeten. Rond 13.20 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 22,1 graden. Het ‘oude’ record van 21,8 graden stamt uit 2017.

Met zo’n zomerse dag is de kans groot dat mensen weer massaal naar buiten gaan, net als gisteren. De parken stroomden vol met zonaanbidders. In Amsterdam, Maastricht en Tilburg werden de grote parken daarom tijdelijk afgesloten.

Volledig scherm Bezoekers van het Park Lepelenburg in Utrecht genieten van de zon. Dinsdag was de eerste echte warme lentedag. © Foto: Erik van 't Woud

Voorspellingen uiteen

De warme lucht wordt donderdag verdreven, zonder dat er neerslag wordt verwacht. Vrijdag en zaterdag worden geen hogere temperaturen dan 8 of 9 graden verwacht in de middag - een verschil van meer dan 15 graden. Daarmee gaat april behoorlijk fris van start, zegt Van Bernebeek. ,,Normaal hoort het overdag een graad of 12 te zijn. Het is wel heel kenmerkend voor het vroege voorjaar: grote verschillen over korte afstand. De warmte sijpelt langzaamaan al Zuid-Europa binnen, terwijl het noorden en oosten van Europa vaak nog flink in de koude lucht zit. Een klein verschil in windrichting kan voor een enorme ommekeer zorgen binnen het weer. Dat zagen we in februari al gebeuren en deze periode opnieuw. Al is een lokale 25 graden in maart best uitzonderlijk.”

Over Pasen zelf lopen de voorspellingen nogal uiteen en volgens de weerman valt er ‘nog geen zinnig woord’ over te zeggen. ,,Rond Eerste Paasdag trekt tijdelijk een ‘lobje’ met warmere lucht én een buienstoring op richting de Benelux, maar de vraag is in hoeverre dat ons kan bereiken. Gaat het lagedrukgebied iets oostelijker langs ons, krijgen we juist te maken met behoorlijk koude lucht. Vanaf Tweede Paasdag zal ergens tussen de 4 en 22 graden worden.”

Strenger optreden

Vandaag gaan politie en gemeenten strenger optreden tegen de massale drukte en het alcoholgebruik in stadsparken. ,,Het is heel erg onverantwoord om samen te klitten”, vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Daar zochten grote groepen jongeren elkaar dinsdag met drank en hapjes op in het Sonsbeekpark.

In Utrecht keren de cirkels terug op de grasmatten van zes populaire stadsparken. Het karwei moet voor het paasweekeinde klaar zijn. De cirkels zorgen ervoor dat de verschillende bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Als er geen cirkels meer vrij zijn, is het park vol. Vorig jaar beviel deze methode volgens de gemeente goed. In de parken staan ook tekstkarren die waarschuwen als het te druk wordt. Handhavers en politie gaan dan mensen wegsturen en zo nodig boetes uitdelen.

De Nijmeegse politie heeft een mobiele post geplaatst in het Kronenburgerpark. ,,Sinds gisteren is het weer prachtig mooi lenteweer en dat trekt natuurlijk weer heel veel mensen naar het park. We snappen dit echt wel, maar helaas worden de coronamaatregelen wel eens genegeerd. We gaan nu dus handhaven. We letten met name op groepsvorming en alcohol drinken”, aldus de politie op Instagram.

In het Haagse Zuiderpark helpen cirkels ook bij het houden van voldoende afstand. Amsterdam wijst er nog eens op dat de coronaregel is dat mensen buiten met slechts twee personen of één huishouden bij elkaar mogen komen. Groepen zijn verboden. De hoofdstad en Den Haag roepen bezoekers woensdag ook op om de parken schoon achter te laten. Dinsdagavond bleek op tal van plaatsen dat er enorme hoeveelheden afval en verpakkingen achtergelaten worden.

