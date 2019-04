Efteling-activistes doen aangifte van mishandeling

Twee dierenactivisten die zondag een voorstelling van de Efteling-show Raveleijn verstoorden, zijn na afloop mishandeld door enkele bezoekers van de show. Dat zegt Jan-Hein van Dijk, de advocaat van de actiegroep Vegan Strike Group. In Wageningen en Den Haag, waar de vrouwen vandaan komen, is aangifte gedaan van mishandeling.

De twee activistes voerden samen met twee mannelijke collega’s, onder wie boegbeeld Peter Janssen, actie tegen vermeende mishandeling van dieren in het pretpark. Zij vinden het onacceptabel dat de paarden in Raveleijn met een brandend deken op hun rug door de arena moeten rennen.

Afgelopen zondag verstoorden ze een voorstelling door al schreeuwend en met spandoeken de arena in te springen. Kinderen op de tribune schrokken zo erg van het tumult op de tribune dat ze in huilen uitbarstten. Acteurs van de Efteling-show slaagden erin de activisten te verjagen, maar de verstoorde show werd toch gestaakt en bezoekers, onder wie veel boze ouders, moesten de tribunes verlaten.

Daarmee was de rust echter niet wedergekeerd, want eenmaal buiten op het plein sloeg de vlam in de pan, zegt Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker.

‘Ze begonnen meteen met slaan’

,,Na afloop kwamen enkele ouders verhaal halen”, zegt Janssen, die er zelf ook bij was. Het ging volgens hem om dezelfde mensen die vanaf de tribunes de activisten voor rotte vis uitmaakten. ,,Met name twee vaders liepen dreigend op de vrouwelijke activisten af en begonnen meteen met slaan. We wisten niet wat ons overkwam.”

Volgens Janssen werd een van de activistes twee keer met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Een ander werd ook mishandeld en met de dood bedreigd. Zelf raakt Janssen ook gewond aan zijn oog door ‘een vader met losse handjes’, maar een aangifte vindt hij te veel van het goede. ,,De hele kwestie is al erg zat. Onze vrouwelijke collega’s waren flink over de zeik.”

De vier dierenactivisten kregen van de officier van justitie een taakstraf van honderd uur omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan smaad. Ook mogen de twee mannen en twee vrouwen drie maanden niet in het pretpark komen. Aanvankelijk gingen ze hier mee akkoord, maar nu laat advocaat Jan-Hein van Dijk weten dat er alsnog verzet wordt ingesteld.

,,Niet alleen is een taakstraf van honderd uur een buitensporig hoge straf, ook lijkt de aanklacht ‘smaad’ er met de haren zijn bijgesleept”, licht de advocaat de beslissing toe. ,,Er valt op geen enkele manier te bewijzen dat cliënten doelbewust hebben geprobeerd om de naam van de Efteling zwart te maken. Ze zijn alleen opgekomen voor de rechten van dieren. Niet meer, niet minder.”

Huisvredebreuk

De vier actievoerders werden aanvankelijk opgepakt op verdenking van huisvredebreuk en mogelijke mishandeling van een persoon. De mishandeling viel later af en het OM vond dat smaad juridisch gezien het beste bij de acties aansloot. ,,Huisvredebreuk is ook totale onzin, want de demonstranten hebben gewoon een kaartje voor het pretpark gekocht”, meent Van Dijk.

Nu de demonstranten in verzet gaan tegen de eis, moet de officier van justitie de zaak opnieuw beoordelen. Dat kan enkele weken, zo niet enkele maanden duren, verwacht Van Dijk. ,,Wij pleiten voor een geldboete of gewoon een lagere taakstraf. Want die honderd uur staat totaal niet in verhouding met wat er tijdens de voorstelling is gebeurd.”