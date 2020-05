Efteling streeft ernaar op 20 mei de deuren weer te openen

Toon (87) vangt vissen vanaf driehoog: ‘Lijntje uitgooien vanaf mijn balkon’

15:55 Zijn onderburen zijn er al aan gewend dat er zo nu en dan een voorn of zeelt voor het raam langs zweeft. De 87-jarige Toon de Koning vist in coronatijd vanaf zijn balkon op driehoog en vangt geregeld een vis die zwemt in het Binnenwater naast zijn woning in Huissen.