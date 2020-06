Efteling zet abonnees met gephotoshopte nepkaartjes het park uit

,,We beseffen dat onze abonnementhouders extra graag het park zo snel mogelijk weer willen bezoeken, nadat onze deuren weken gesloten waren. Maar dat we nu onze eigen gasten moeten gaan wantrouwen, is wel het tegenovergestelde van wat je wil als gastvrij pretpark.”

Photoshop

Een aantal abonnementhouders had met photoshop hun kaartje aangepast, om zaterdag toch naar binnen te kunnen. Hun reservering was vermoedelijk voor een andere dag of een ander tijdstip en was door de aanpassing geen officieel toegangsbewijs meer.

Verdrietig

Strengere controles

Daarnaast zijn de richtlijnen er met een reden, legt de woordvoerder uit. ,,Het is voor de veiligheid van onze bezoekers, zodat we weten hoeveel mensen er in het park zijn en er afstand bewaard kan worden. Als er meer mensen binnenkomen dan toegestaan, ontstaat er een verhoogd risico.”

‘Schandalig dat we twee kaartjes voor één dag moeten kopen’

Onlangs voelden logés van de Efteling zich al gedupeerd, omdat ook overnachtende gasten een extra kaartje van 25 euro voor in de avonden moeten kopen. Dat komt omdat de dagen in de maanden juli en augustus zijn opgedeeld in twee tijdsvakken. Veel gasten spraken toen van ‘contractbreuk’. De woordvoerder van de Efteling begreep de teleurstelling en zei het vervelend te vinden voor overnachtende gasten die hadden gehoopt ook in de avond gratis naar binnen te kunnen. ,,We kunnen niet voldoen aan de verwachtingen van iedereen. We moesten kiezen tussen twee kwaden: of minder mensen het park laten bezoeken of twee verschillende kaarten per dag.”