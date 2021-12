Eiken sterven af en dieren verdwijnen: is de Veluwe nog te redden?

video Ook gezonde jonge kinderen kunnen coronaprik krijgen, kabinet volgt advies Gezond­heids­raad

Ook kinderen tussen de 5 en 11 jaar krijgen een vaccin tegen corona. Het kabinet neemt het Gezondheidsraadadvies over en start in januari met de prikronde voor kinderen tot twaalf. De ouders beslissen er zelf over.

10 december