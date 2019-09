Eindelijk duidelijkheid na 12 jaar: Armeens gezin mag in Nederland blijven

,,Een onbeschrijflijk gevoel toen we lazen dat ze mogen blijven. De tranen van blijdschap vloeiden volop”, zegt Jan Winters, begeleider van het gezin, zaterdag enkele uren nadat de brief van de IND is bezorgd. Het gezin wordt voorlopig uit de publiciteit gehouden, om hen rust te gunnen na een hectische tijd.



Dat de familie Galstian in Nederland mag blijven leidt tot grote vreugde in Lintelo, waar de dorpsgemeenschap altijd pal achter het gezin stond. Zoals in 2017, toen zowat heel Lintelo op het schoolplein bijeen kwam met een spandoek met de tekst ‘Marat en Marta moeten blijven!’.