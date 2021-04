Eindelijk is er niemand die je foto ‘verpest’: bezoekers genieten van rust in de Keukenhof

Vader stapt uit leven na dubbele moord, zou vandaag overgele­verd worden: 'Hij wilde in Nederland blijven’

18:19 De 57-jarige Ruud M. die in februari zijn vrouw en 23-jarige zoon Tom om het leven had gebracht op een vakantiepark in België, heeft zichzelf in de gevangenis van het leven beroofd. De Limburgse vader werd vanochtend dood in zijn cel gevonden, bevestigt zijn advocate Suzanne Kurvers. M. zou vandaag vanuit Sittard overgeleverd worden naar België. ,,Zijn wens was om in Nederland berecht te worden”, zegt Kurvers tegen deze site.