Eindelijk lente in zicht: dit weekend flink wat zon, wel koude nachten

Na wekenlang onstuimig en wisselvallig weer, zijn we wel toe aan een beetje zon. Afgelopen dagen hebben we er al aan kunnen ruiken en ook dit weekend zit er mooi weer in het vat. ,,Ideaal om lekker naar buiten te gaan, ook voor de carnavalsvierders komt dit weer zeker niet ongelegen", stelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

De nachten en ochtenden verlopen wél koud. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht op de koudste plaatsen al in de buurt van het vriespunt. ,,Dat hoort natuurlijk ‘gewoon’ bij de tijd van het jaar", aldus de weerman.

Minder koud

De nacht naar zaterdag verloopt op veel plaatsen helder en koud. Met name landinwaarts vriest het op meerdere plaatsen enkele graden. In de kustgebieden en in regio’s waar nog wat bewolking voorkomt, is het minder koud. Lokaal moet ook rekening worden gehouden met gladheid vanwege bevriezing van natte wegen en in het binnenland kunnen wat mistbanken ontstaan.

Na een koude start ziet zaterdag er ronduit lenteachtig uit. De zon schijnt flink en slechts regionaal komen velden met bewolking voor. De wind is zwak en de temperatuur loopt op naar waarden tussen 8 en plaatselijk 11 graden. Janssen: ,,Volledig uit de wind en in de zon voelt het dan ronduit lenteachtig aan.”

Pret niet drukken

Ook zondag is een mooie dag. De wind draait naar het zuiden en is wel wat meer aanwezig dan op zaterdag, maar dat mag de pret zeker niet drukken. De zon schijnt volop met in de middag uiteindelijk temperaturen tussen 9 en lokaal afgerond 12 graden. Ook maandag komt daar weinig verandering in, mogelijk wordt het dan zelfs nog een graadje warmer.

De nachten verlopen nog wel koud met op veel plaatsen lichte vorst, -1 tot -4 graden. Op de koudste plaatsen is ook matige vorst niet helemaal uit te sluiten. Vanwege de droge omstandigheden is gelukkig geen sprake van gladheid.

Fraai begin van maart

Het lijkt erop dat maart ook fraai begint. ,,De zon schijnt van tijd tot tijd flink, al kan later volgende week wel een warmtefront vanaf de noordelijke Noordzee onze omgeving schampen. Dit levert mogelijk enige tijd regen op maar de hoeveelheden blijven beperkt", voorspelt Janssen. ,,Wat vooral opvalt is de dagelijkse gang in temperatuur: overdag wordt het vanaf komend weekend 10 tot 13 graden, waar de nachten tegelijkertijd juist veel kouder worden. Landinwaarts kunnen minima voorkomen rond -5 of -6 graden.”

In de loop van maart zijn er opnieuw signalen dat er soms flink wat ruimte voor de zon komt. ,,De temperaturen gaan dan verder omhoog: overdag komen richting eind maart wellicht de eerste twintigers in zicht in het zuiden van ons land. Dat zou overigens in dezelfde periode zijn als vorig jaar, want ook in 2021 noteerden we eind maart de eerste warme dagen", aldus Janssen.

Voor de rest van het voorjaar zijn de verwachtingen uiteraard nog erg onzeker. ,,Het weer lijkt in grote lijnen vrij droog te verlopen, maar vorig jaar is het ultieme bewijs dat dat niet automatisch warmte hoeft op te leveren. Boven het koude oceaanwater vormt zich eind maart en in april vaak een hogedrukgebied, waardoor de wind bij ons uit richtingen tussen west en noord gaat waaien. De temperaturen blijven dan enigszins gematigd voor de tijd van het jaar met daarbij ook een risico op laaghangende bewolking of mist.”

