Eindelijk testen, testen, testen: 'Nog nooit zoveel getest'

Sinds het nieuwe ruimhartige testbeleid - waarbij mensen al bij een verkoudheid of niezen getest kunnen worden - zijn er bijna dertigduizend afspraken gemaakt voor een coronatest. Woensdag zijn bijna negenduizend tests afgenomen. GGD-directeur Sjaak de Gouw: ,,Per dag is er nog nooit zoveel getest.’’

Met de negenduizend tests van woensdag komt het totaal aantal afgenomen tests sinds het ruimhartige testbeleid van 1 juni op bijna 17.500. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de landelijke GGD Ghor. Portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD Ghor Nederland Sjaak de Gouw: ,,We komen gelukkig op stoom. Per dag is er nog nooit zoveel getest. Zo krijgen we een steeds beter beeld. Dat gaan we de komende dagen doorzetten. ’’

Op woensdag zijn er ruim dertienduizend afspraken gemaakt. Daarmee komt het totaal aantal testafspraken dat is gemaakt op bijna dertigduizend. Deze cijfers gaan over de door de GGD’en geteste personen.

2 à 2,5 procent positief getest

Gisterochtend maakte de GGD bekend dat er op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) vijf mensen positief getest zijn. Dinsdag 2 juni hadden er 89 mensen een positieve uitslag. ,,Die uitslagen hebben betrekking op het aantal testen van de dag ervoor. Dat waren er zo'n vijfduizend en daarmee komt het percentage mensen dat besmet is uit op rond de 2 à 2,5 procent’’, licht De Gouw toe, die zelf directeur is van de GGD Hollands Midden.

Quote ,We verwachten dat het aandeel mensen dat positief bevonden wordt omlaag gaat als je iedereen gaat testen, óók mensen met alleen milde klachten Sjaak de Gouw

Volledig scherm Een medewerker met een coronatest van de drive-in van een GGD testlocatie in Rotterdam. © ANP

De GGD’en verwachten dat het aandeel mensen dat corona blijkt te hebben, zal dalen. ,,We verwachten dat het aandeel mensen dat positief bevonden wordt omlaag gaat als je iedereen gaat testen, óók mensen met alleen milde klachten’’, vervolgt de GGD-voorman. ,,De verwachting is dat het percentage tussen de 2 en 8 procent zal zijn. Maar je kunt natuurlijk altijd verrast worden.’’



Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 209 naar 46.942. Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is met dertien nieuwe sterfgevallen gestegen naar 5990.



Met die 9000 tests zitten de GGD’en nog lang niet aan de maximumcapaciteit, want in totaal kunnen die 24.000 tests per dag uitvoeren. Daarnaast kunnen huisartsen en ziekenhuizen ook testen, waarmee de totale testcapaciteit in Nederland dagelijks ongeveer op 30.000 uitkomt.

Amper getest

Het testbeleid is nu totaal anders dan een paar maanden geleden. Lange tijd waren de testen die geschikt zijn om vast te stellen of iemand op dat moment het virus onder de leden heeft extreem schaars. Alleen de mensen die ernstig ziek in het ziekenhuis belandden of sowieso last hadden van een kwetsbare gezondheid kwamen in eerste instantie in aanmerking voor een test. Toen ook zorgpersoneel getest mocht worden, bleek al snel dat ook dit amper gebeurde.



Dat het beleid nu rigoureus anders is, bleek vrijdag wel uit de hartenkreet van zorgminister Hugo de Jonge. De CDA-bewindsman riep de Nederlandse bevolking op om zich al bij milde klachten, zoals niezen en verkoudheid, op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: Blijf thuis, en laat je testen!’’

Bekijk hieronder een video over het nieuwe testbeleid, lees verder na de video.

Testlijn 0800-1202

Het landelijke coronatest afsprakennummer (0800-1202), waar iedereen met klachten van het coronavirus zich sinds maandag kan melden om getest te worden, is op de eerste dag helemaal platgebeld. Doordat mensen meerdere keren probeerden te bellen ontstond een toestroom van 323.000 telefoontjes. ,,Dat zijn aantallen waar niemand rekening mee had gehouden, het RIVM ging uit van 30.000 bellers’’, erkent De Gouw de onderschatting. ,,We weten nu dat het om ongeveer 71.000 unieke bellers ging. Daar zaten ook heel veel algemene vragen bij. Nu merken we dat we in de fase komen waarbij mensen die daadwerkelijk klachten hebben bellen voor een afspraak.’’

Het is volgens hem nog gissen hoeveel mensen die milde klachten hebben ook bereid zijn om een keelneustest te komen doen. ,,In de zomer komt verkoudheid bijna niet voor.’’ Het RIVM heeft volgens de GGD-directeur de luchtweginfecties van 2015 tot en met 2019 geanalyseerd en op basis daarvan is de verwachting dat die in juli en augustus nog dalen en vanaf september weer op gaan lopen. ,,Wij bereiden ons nu al voor op de hogere aantallen testen als in het najaar het aantal luchtweginfecties weer toeneemt. Dat is waarschijnlijk in september, als de ‘R’ in de maand zit.’’