Eindelijk weer feesten en anderen ontmoeten: deze eerstejaars duiken het Leidse studentenleven in

Video/update Vermiste vriendin­nen gevonden in gecrashte auto: 19-jarige overleden, 22-jarige ernstig gewond

13 augustus Hulpdiensten hebben vanmiddag tussen Wehl en Doetinchem in een sloot een auto gevonden met daarin de twee jonge vriendinnen (19 en 22), die sinds de nacht van dinsdag op woensdag vermist waren. Ze zijn betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval. Agenten hoorden geklop en hulpgeroep. De 19-jarige vrouw is overleden, de ander is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.