Eindhoven Airport korte tijd dicht door dreiging

Geen feest op Brabantse kermis, maar verdriet na dood van ‘prachtvent‘ Koen: ‘Wat een drama’

7:19 Het is kermisweekend in het Brabantse Erp. Normaal reden voor een feestje, maar een noodlottig ongeval, waarbij dorpsgenoot Koen Kanters (31) gisterochtend in Handel om het leven kwam, heeft het dorp in rouw gedompeld. Erp is stil, vol ongeloof. De bedrukte sfeer is ’s avonds voelbaar op het Hertog Janplein.