Eindstand Giro555 voor Oekraïne: ruim 184 miljoen euro, op één na hoogste opbrengst ooit

De inzameling via Giro555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is nu afgesloten. De eindstand: 184.493.397 euro. Het is het op één na beste resultaat voor Giro555 ooit.

Alleen de inzameling voor slachtoffers van de tsunami in 2004 leverde meer op in de bijna veertigjarige geschiedenis van Giro555: 208 miljoen euro. De samenwerkende hulporganisaties startten vorig jaar met de campagne ‘Samen in actie voor Oekraïne’.

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, reisde het afgelopen jaar vijf keer naar Oekraïne en omringende landen, waar met steun van Giro555 hulp werd geboden in samenwerking met lokale partners. Ontheemde Oekraïners van alle leeftijden werden geholpen met de meest uiteenlopende zaken, zoals tijdelijk onderdak, geld voor maaltijden, kleding, generatoren, maar ook psychosociale hulp.

,,Ik ben trots op de solidariteit die mensen in Nederland laten zien op zo’n moment dat anderen in nood verkeren. Het is hartverwarmend, maar ook wat bitter, omdat een vergelijkbare crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek waarschijnlijk nog geen 10 procent van dit bedrag zou hebben opgebracht’’, zegt Ceelen

Ze noemt het wel begrijpelijk. Dit drama voltrekt zich aan de randen van Europa. En er zijn veel Oekraïners naar Nederland gekomen, wat weer maakt dat ook veel Nederlanders (buren, vrijwilligers) met de situatie in Oekraïne meeleven. Ook is het christelijk geloof voor menigeen een bindende factor, zoals er meer culturele raakvlakken zijn.

Actuele hulp

Het afgelopen jaar is de hulpverlening uit Nederland regelmatig aangepast. Dat hing uiteraard samen met de seizoenen (verwarmingsproblemen worden minder acuut nu het voorjaar inzet), maar ook met verschuivingen aan het front. In recent bevrijde gebieden wordt nu bijvoorbeeld veel gedaan aan voorlichting over de duizenden mijnen die door beide partijen zijn gelegd. ,,We zijn het hele jaar door bezig om de hulp aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Als hulporganisaties moeten we ervoor te zorgen dat we relevant blijven en dat is niet altijd makkelijk in deze context.’’

Volledig scherm De hulp blijft nodig. Een bewoner van Chasiv Yar, vlakbij het front, gaat met flessen water huiswaarts. Stroom en water zijn afgesneden in het stadje in de buurt van het zwaarbevochten Bachmoet. © REUTERS

Die context is oorlog, maar ook dat Nederlandse hulp wordt gegeven uitgaande van neutraliteit en onafhankelijkheid. In de praktijk kan dat soms erg ingewikkeld worden, erkent Ceelen. Want hoe help je mensen in door Rusland bezette gebieden, waar nauwelijks toezicht is op waar de hulp terechtkomt? Hoe voorkom je dat hulp die wordt gegeven aan een Oekraïense familie niet wordt doorgesluisd naar een broer of echtgenoot die in het Oekraïense leger vecht?

Ceelen: ,,Dat is lastig. Wij werken heel veel samen met lokale organisaties die we vertrouwen en die de situatie het beste kennen. Tot op zekere hoogte lukt het ons neutraal te blijven, maar dat kost elke dag wel weer enorm veel moeite. Waar het om gaat, is dat je toegang wilt blijven houden, ook tot Oekraïners of Russen die in grote nood verkeren in gebieden waar je geen toegang toe hebt. Dat lukt meestal wel, waarbij ik veel respect heb voor de vrijwilligersorganisaties die met ons samenwerken en die levensgevaarlijke kruip-door-sluip-door-routes nemen om bijvoorbeeld toch medicijnen af te leveren.’’

Aanpassen

Van nabij zag Ceelen hoe ook de Oekraïners zich aanpassen aan de omstandigheden. ,,De eerste keer rende iedereen naar de schuilkelders als het luchtalarm afging. Tegenwoordig kijken mensen niet eens meer omhoog en gaan ze door met hun bezigheden. Mijn eerste nacht in Charkiv was er vier keer luchtalarm. Drie keer ren je naar de schuilkelders, de vierde keer draai je je om in je bed. Dat was één nacht, dus je kunt je voorstellen wat oorlog met mensen doet als het heel lang duurt. Zo goed en zo kwaad pakken ze de draad op. Kinderen gaan naar school, maar ondertussen blijven er tal van problemen waarbij wij hulp proberen te bieden.’’

De onophoudelijke stroom aan giften stelt de samenwerkende hulporganisaties en hun partners in staat hun humanitaire (nood)hulpprogramma’s uit te voeren. Doneren aan slachtoffers van het conflict in Oekraïne blijft overigens mogelijk via de deelnemende organisaties.

